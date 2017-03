Uber, Spaces en Amazon naar The Cloud

Taxidienst Uber gaat zijn internationale hoofdkantoor in Amsterdam verhuizen naar The Cloud, het voormalige bankgebouw van Westland-Utrecht aan de Mr. Treublaan 7. Dit meldt het Parool.

Sinds 2012 is het hoofdkantoor van Uber voor alle activiteiten buiten de VS gevestigd in Amsterdam. In 2014 trok het bedrijf in bij Spaces aan de Vijzelstraat. Omdat Uber wil groeien in landen waar de taxidienst al aanwezig is en ook wil uitbreiden naar andere landen, zijn er meer mensen en dus meer ruimte nodig.

De ruimten in The Cloud die Uber niet zelf gebruikt, worden uitgebaat door de aanbieder van flexibele kantoorruimte Spaces. Dat wordt de vierde vestiging van Spaces in Amsterdam. Op de bovenste etage komt waarschijnlijk een kantoor van webwinkel Amazon.