Sectie5 koopt winkelcentra in Emmen en Geldrop

Op 31 mei is Sectie5 vastgoedbeleggingsfonds Gelderstede Vastgoedfonds gestart, in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren.

Het fonds belegt in het wijkwinkelcentrum Emmerhout in Emmen met onder meer tienjarige huurovereenkomsten met een Jumbo-supermarkt en een Lidl-supermarkt. In Geldrop werd een centrumlocatie met Albert Heijn-supermarkt en twee dagwinkels verworven (winkelcentrum De Heuvel). Het Kadaster meldt koopsommen van € 12,3 mln (Emmerhout) en € 5,2 mln (De Heuvel).

Het beleggingsfonds heeft een omvang van € 19,65 mln. De aankoop is conform de strategie van Sectie5 om een portefeuille op te bouwen met supermarkten en (wijk)winkelcentra.

Naast de primaire focus op de winkelmarkt zal later dit jaar met de introductie van een zorgfonds op een tweede sector worden ingezet. Jeroen van Valen: ‘Sectie5 zoekt steeds naar defensieve vastgoedbeleggingen met een stabiele kasstroom. De zorgniche biedt hiertoe goede kansen.’

Gelderstede Vastgoedfonds is het 28e beleggingsfonds dat Sectie5 opricht. De totale beleggingsportefeuille heeft een waarde van ruim € 725 mln.

Namens Sectie5 traden Lexence en Brands op als juridisch adviseur. Lexence trad tevens op als notaris. RechtStaete adviseerde op fiscaal gebied en Deloitte als accountant.