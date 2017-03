Alix The Label huurt een winkelruimte aan de Choorstraat 6 in Utrecht. Deze tweede Nederlandse brandstore beschikt over 60 m² op de begane grond en bovengelegen verdiepingen.

Het modemerk richt zich op de jonge vrouw. Naast de brandstores is Alix The Label verkrijgbaar in verschillende winkels in Nederland, Spanje, België, IJsland en Zweden. KroesePaternotte bracht de transactie tot stand namens huurder.