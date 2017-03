Kijkshop sluit 20 winkels

Winkelketen Kijkshop gaat 20 van zijn 87 vestigingen in Nederland sluiten.

De afgelopen weken hebben volgens De Telegraaf al drie Kijkshops de deuren gesloten. Welke winkels nog worden gesloten, maakt het bedrijf niet bekend. Het vaste personeel zal overgeplaats worden naar de winkels die open blijven. Tijdelijke contracten worden niet verlengd.

Met de reorganisatie wil de Zweede eigenaar Listérus & Partners Capital Advisors (sinds 2015) de kosten terugbrengen en de winstgevendheid vergroten. Kijkshop verkocht vorig jaar al 8 vestigingen, meldt de Volkskrant.

Kijkshop startte in de jaren '70 met wat toen nog een vernieuwend concept was, elektronica, horloges, sieraden en gadgets in vitrinekasten. Die kunnen bij een balie worden opgevraagd. Sinds 1999 is Kijkshop.nl actief op internet.