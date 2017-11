Elk jaar doet PropertyNL onderzoek naar de marktposities van de de ontwikkelaars commercieel vastgoed in Nederland. De lijst Top Ontwikkelaars van dit jaar net zoals voor de crisis weer een Top101 geworden. Het gaat de ontwikkelaars goed, mede door het Nieuwe Ontwikkelen dat na de crisis in zwang is gekomen. Een analyse van de markt en bespiegelingen van vijf ontwikkelaars over het Nieuwe Ontwikkelen.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.