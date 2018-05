COFCO International, een wereldwijd opererend agri concern met toeleveringsketens in 6 continenten, huurt per 1 mei de 31e én 32e verdieping in Delftse Poort Rotterdam, in totaal circa 1550 m².

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.