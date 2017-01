PropertyNL Research: beleggingsvolume 2016 met 8% gestegen

Het totaal aan vastgoedbeleggingen in Nederland is in 2016 met 8% gestegen ten opzichte van 2015. PropertyNL Research komt tot een beleggingsvolume 2016 van in totaal € 13,49 miljard tegenover € 12,39 mrd in 2015.

