Sugarlips Cakes opent taartstudio in Terwijde

Sugarlips Cakes heeft een boutique taartstudio geopend in winkelcentrum Terwijde in Utrecht.

ASR Vastgoed Vermogensbeheer heeft namens het ASR Dutch Prime Retail Fund een langjarig huurcontract afgesloten.

Sugarlips Cakes is een boutique taartstudio gespecialiseerd in op maat gemaakte taarten en bruidstaarten, desserttafels, cupcakes en creatieve desserts. De winkel was voorheen gevestigd in een zijstraat van de Voorstraat in Utrecht.

Winkelcentrum Terwijde (12.475 m²) is centraal gelegen tussen de wijken Terwijde en Het Zand in stadsdeel Leidsche Rijn in Utrecht. Het winkelcentrum biedt een compleet aanbod voor de dagelijkse boodschappen en is goed bereikbaar, met ruime gratis parkeergelegenheid.

ASR Vastgoed Vermogensbeheer werd bij deze huurovereenkomst geadviseerd door Alberts&Muus Bedrijfshuisvesting.