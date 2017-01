Het economische, logistieke en locatie-adviesbureau Buck Consultants International opent twee nieuwe kantoren in Californië: in Burlingame – San Mateo county (centraal gelegen in Silicon Valley tussen San Francisco en San José) en in Mission Viejo, Los Angeles. Als directeur Californië is Jim Renzas benoemd.

