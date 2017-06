Woningstichting koopt 55 woningen van BPD

BPD en de Woningstichting hebben een overeenkomst ondertekend voor 55 energieneutrale sociale huurwoningen in deelgebied Tuinwijk van de wijk Nieuw Kortenoord in Wageningen.

Net als alle reeds gerealiseerde woningen in Nieuw Kortenoord zijn de woningen voorzien van een warmtepomp die de aardwarmte gebruikt om de woning te verwarmen. Ook is de woning volledig elektrisch. Dit betekent dat er geen gasaansluiting is voor koken en verwarmen. De west- en zuidgeoriënteerde dakvlakken worden volledig voorzien van zonnepanelen, waardoor er nog nauwelijks stroom zal worden gebruikt van het elektranet.

Start bouw en verhuur

De woningen van circa 107 m² beschikken standaard over drie slaapkamers. De architect is BDG uit Zwolle, die ook tekende voor de koopwoningen in Tuinwijk. Aannemer Trebbe uit Enschede start nog voor de zomer met de gefaseerde bouw en eind dit jaar kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun huurwoning. De 55 woningen worden verhuurd tegen een sociale huurprijs, dus onder de € 710,68 (prijspeil 2017).