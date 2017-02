We are Labels opent donderdag de deuren van een nieuwe boutique in De Passage in Den Haag.

ASR Vastgoed Vermogensbeheer sloot hiervoor namens het ASR Dutch Prime Retail Fund een langjarig huurcontract af met We are Labels. Het betreft een winkel op Passage 11 van circa 310 m². Cushman&Wakefield trad op als makelaar namens We are Labels en CBRE namens ASR Vastgoed Vermogensbeheer.