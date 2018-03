Het gebied Noord- en Midden-Limburg staat er op dit moment zo goed voor dat de problemen op deze vastgoedmarkt vooral te maken hebben met krapte. Commerciële kopers en huurders staan in de rij – bewoners trouwens ook – maar geschikt vastgoed is er vaak niet. En voor wie wil ontwikkelen is er in veel gevallen geen grond.



Door Lucas Ligtenberg

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 2, 28 februari 2018

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.