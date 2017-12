Kroonenberg Groep heeft overeenstemming bereikt met Dunkin’ Donuts voor een langjarige huurovereenkomst in winkelcentrum Hilvertshof in Hilversum. Het gehuurde betreft 115 m² en is gelegen naast de entree van het winkelcentrum aan de Groest.

