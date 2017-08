Het hele buitengebied rondom de Fokkerhaven in de Binckhorst te Den Haag is opgeknapt. Vooruitlopend op de ontwikkelingen in de Trekvlietzone is deze omgeving geschikt gemaakt voor recreatie, evenementen en horeca.

