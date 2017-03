Hugo van Wamel nieuwe voorzitter RICS Taxatiecommissie

Mr. Hugo van Wamel MRICS is per 6 januari 2017 benoemd tot voorzitter van de Taxatiecommissie van RICS in Nederland. Hij volgt Dave Hendriks (Savills) op. Van Wamel is sinds 2012 lid van de Taxatiecommissie.

