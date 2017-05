OGD huurt kantoorruimte in Utrecht

Deka Immobilien heeft een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Operator Groep Delft (OGD ict-diensten) voor circa 1442 m² in Utrecht.

De ruimte is verspreid over de 3e, 4e, 5e en 6e verdieping in het kantoorgebouw gelegen aan de Euclideslaan 151-191 te Utrecht, Rijnsweerd.

Het kantoorgebouw aan de Euclideslaan is gelegen aan de oostkant van Utrecht, direct aan de A27 en A28.

OGD ict-diensten is een ICT-dienstverlener die haar activiteiten voornamelijk richt op de Nederlandse markt.



JLL begeleidde de totstandkoming van de huurovereenkomst namens de verhuurder Deka Immobilien. VdM Huisvestingszaken trad op namens de huurder OGD ict-diensten.

De verhuur van het gebouw is in handen van JLL en CBRE.