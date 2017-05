Blackstone verkoopt Doubletree by Hilton Amsterdam CS aan Anbang

Blackstone heeft de Doubletree by Hilton Amsterdam Centraal Station (557 kamers) aan de Chinese belegger Anbang verkocht voor circa € 350 mln. Dat hebben bronnen bevestigd aan PropertyNL Research.

De verkoop van hotel Doubletree is na de Atrium-deal (€ 500 mln) de tweede single asset transactie dit jaar. CBRE adviseerde verkoper Blackstone bij de Doubletree-deal.

Dat het Amsterdamse Doubletree by Hilton-hotel (Oosterdoksstraat 4) verkocht zou worden, werd vorig jaar al aangekondigd in de internationale media toen bekend werd dat Blackstone plannen had om drie Doubletree by Hilton-hotels te verkopen. Het gaat om een totaal volume van € 980 mln. Behalve Amsterdam betreft het Doubletree by Hilton London - Tower of London (482 kamers) en Doubletree by Hilton Dublin Burlington Road (500 kamers).