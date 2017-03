Rijksmonument in Tiel verkocht aan particuliere belegger

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige arrondissementsrechtbank aan de Nieuwe Tielseweg 1 in Tiel verkocht aan een particuliere belegger.

Het rijksmonument heeft een oppervlakte van circa 3.351 m², verdeeld over drie bouwlagen en een souterrain/kelder. Het object is in de negentiende eeuw gebouwd naar een ontwerp van rijksbouwmeester Johan Frederik Metzelaar en ligt aan de rand van het centrum van Tiel, naast het park 'Kleine Plantage'.

De koper, een particuliere belegger, is van plan het gebouw te transformeren naar woningen en/of horeca.

Het Rijksvastgoedbedrijf werd bij deze transactie geadviseerd door Cushman & Wakefield.