Heinen & Hopman verkoopt bedrijfscomplex in Utrecht

Heinen & Hopman Beheer heeft het voormalige bedrijfscomplex van haar zusteronderneming Warmtebouw Utrecht verkocht.

Warmtebouw is eind vorig jaar verhuisd naar de Middenwetering 1 in Utrecht, waardoor het circa 2500 m² grote pand aan de Maarssenbroeksedijk 31 e.v. op bedrijventerrein Lage Weide beschikbaar kwam.

Het pand aan de Maarssenbroeksedijk is verkocht aan Profinrg. Het bestaat uit circa 1092 m² kantoorruimte en circa 1366 m² bedrijfsruimte en werd gebouwd in 1987. ProfiNRG is een zonnepanelen groothandel, opgericht in 2012, en is één van de grotere aanbieders van zonnepanelen in Nederland. Zij leveren zonnepanelen, omvormers, montagematerialen en monitoringsystemen. De huidige locatie van Profinrg was inmiddels te klein geworden en voldeed niet meer. Op de nieuwe locatie beschikt Profinrg over een ruim magazijn en kan het snel groeiende personeelsbestand adequaat gehuisvest worden.

Het Industrial & Logistics team van JLL heeft het verkoopproces begeleid namens Heinen & Hopman Beheer.