Standard Life koopt nog een distributiecentrum in Vianen

Standard Life Investments koopt in Vianen een nog te bouwen distributiecentrum van in totaal 23.000 m², inclusief kantoorruimte.

Het fonds Standard Life Investments European Real Estate Club LP III (Euro Club III) investeert € 16 mln in het nieuwbouwproject via een constructie met 'forward funding.' Het distributiecentrum wordt in januari 2018 opgeleverd en wordt gerealiseerd door de bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw – beide onderdeel van Janssen de Jong Groep.

Het pand wordt gebouwd op Bedrijventerrein Gaasperwaard op een kavel van 38.000 m², pal naast de A27 en nabij de A2. Het 20.640 m2 tellende distributiecentrum is voorzien van een tweelaags kantoor.

Dit is de tweede investering van Standard Life Investments in Vianen. In June 2016 investeerde het fonds European Real Estate Club LP II (Euro Club II) eveneens via forward funding €25 mln in een 33.000 m² groot distributiecentrum dat ontwikkeld is door E-Prop. Miles Distribution Centre, gelegen op bedrijventerrein De Hagen & De Biezen (foto) werd in maart opgeleverd door de aannemer, Sprangers Bouwbedrijf.

Daniel McHugh, Head of Continental European Real Estate, Standard Life Investments: “Deze deal onderstreept ons vertrouwen in de Nederlandse logistieke markt en de sterke Nederlandse economie.”

Euro Club III is een closed-end real estate investment fonds dat zich richt op de sterkste markten op het Europese vasteland.

Cushman & Wakefield en Loyens & Loeff adviseerden Standard Life Investments bij deze transactie.