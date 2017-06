PROVADA Ontwikkeling KJ-plein stap verder

De ontwikkelcombinatie Koningin Julianaplein gaat circa 350 appartementen en commerciële ruimten realiseren aan het Koningin Julianaplein in Den Haag.

De gemeente Den Haag en ontwikkelcombinatie Koningin Julianaplein (OCKJ), bestaande uit TBI-onderneming Synchroon en Amvest, tekenden op de Provada de grondafname en realisatieovereenkomst voor het project. Dit omvat circa 350 appartementen en commerciële ruimten. Het plan is een belangrijk onderdeel in de verbetering van de stadsentree bij Den Haag Centraal en verbindt deze op groene wijze met de stad. Naar verwachting start de bouw medio 2018.

In een gebouw met twee torens van ongeveer 90 meter hoog komen circa 350 appartementen, horeca en kleinschalige retail. Het woonprogramma bestaat uit koop-, vrije sectorhuur- en sociale huurappartementen. Het Amvest Residential Core Fund is de beoogd koper van de vrije sectorhuurwoningen, woningstichting Arcade van de sociale huurwoningen. De appartementen variëren in grootte van 47 tot 200 m².

Stadshal

De twee torens worden met elkaar verbonden door een lager gedeelte, dat een soort ‘vallei’ tussen de torens vormt. Hier komen groene daktuinen en er is ook ruimte voor een groot gemeenschappelijk terras. Het gebouw is voor een groot deel opgetild van het maaiveld om ruimte te maken voor een Stadshal met welvende houten plafonds als verlengde van het station.

Groene invulling

Het plein krijgt een groene invulling, waardoor de verbinding met de Koekamp en het Malieveld heel natuurlijk verloopt. Op het plein komt een horecapaviljoen met terras. Onder het plein wordt momenteel een van de grootste ondergrondse fietsenstallingen van Europa gebouwd, met ruimte voor zo’n 8500 fietsen. Voor de bewoners zijn er ruime fietsbergingen op de derde en vierde verdieping.

De gebouwen zijn getekend door Powerhouse Company, de ontwerpvisie voor de openbare ruimte is van Delva Landscape Architects.

Deeleconomie

De toekomstige bewoners kunnen van diverse (deel)diensten in het gebouw gebruik maken. Zo komen er een wasserette, gastenkamers voor logees, een gym en een appartement, dat door bewoners kan worden gehuurd voor bijvoorbeeld een verjaardag of kookclub. Tevens kunnen ze gebruik maken van deelauto’s, die worden ingezet vanuit de garage van New Babylon.