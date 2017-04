Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en SPF Beheer (namens Stichting Spoorwegpensioenfonds) hebben een turnkey overeenkomst getekend voor de realisatie van 34 appartementen verdeeld over twee gebouwen binnen de gebiedsontwikkeling Landgoed Merici in Bergen. De woningen zijn alle bestemd voor de verhuur.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.