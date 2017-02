CBRE Global Investors koopt 130 woningen in Amstelkwartier

Amstelkwartier CV en CBRE Global Investors hebben een overeenkomst gesloten voor de verkoop van 130 vrije sector huurwoningen in het Amstelkwartier.

Amstelkwartier CV, een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed (een VolkerWessels-onderneming) en woningstichting Rochdale, heeft deze locatie in 2008 via een tenderprocedure gewonnen. De eerste fase van de plannen is destijds uitgevoerd: 28 sociale huurwoningen, een brede school en een kinderdagverblijf zijn sinds 2014 in gebruik.

De tweede fase van het programma wordt nu ontwikkeld door Amstelkwartier CV voor CBRE Global Investors ten behoeve van het CBRE Dutch Residential Fund. Het betreft twee separate complexen met in totaal 130 huurappartementen en een gemeenschappelijke ondergrondse parkeervoorziening. De appartementen krijgen een zeer hoogwaardige afwerking en zijn allemaal voorzien van een ruim balkon en de woningen op de begane grond krijgen riante tuinen. Naar verwachting start aannemer Kondor Wessels Amsterdam (eveneens een VolkerWessels-onderneming) in het tweede kwartaal van 2017 met de bouw.

Het CBRE Dutch Residential Fund is een niet-beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds beheerd door CBRE Global Investors. Het fonds heeft een beheerd vermogen van € 1,2 mrd en is een van de meest duurzame woningfondsen in Europa, volgens de Green Real Estate Sustainibility Benchmark (GRESB).

Het Amstelkwartier is een nieuwe stadswijk in Amsterdam Oost. De ligging aan de Amstel, de uitstekende bereikbaarheid en de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen maakt het een aantrekkelijk gebied voor woningbouw. In het Amstelkwartier zijn naast woningen, voorzieningen als een basisschool, een kleine haven, een stadspark, winkels, een hotel en andere horecagelegenheden gepland. De komende jaren worden in totaal zo'n 5000 woningen gebouwd.