Kroonenberg verhuurt aan The Sting op Gelderlandplein

Kroonenberg Groep heeft overeenstemming bereikt met The Sting voor een langjarige huurovereenkomst op het Gelderlandplein.

The Sting gaat de winkelruimte huren die door Kroonenberg Groep ingrijpend wordt verbouwd. De voormalige vestigingen van La Place en BelCompany, met een totale oppervlakte van circa 460 m² zijn vergroot naar circa 1500 m². Dit is onder meer gerealiseerd door een extra verdieping op de bestaande winkelruimtes te plaatsen. De nieuwe winkel van The Sting ligt op een centrale plek in het centrum, naast Rick Moorman en tegenover Sissy Boy, Zwartjes, Hema en Bröring.

The Sting is onderdeel van The Sting House of Brands: een internationale fashion retailer. The Sting verkoopt trendy dames- en heren labels, allemaal exclusief verkrijgbaar bij de 60 The Sting winkels in Nederland, Duitsland, België, Engeland (Londen) en via de webshop. De winkel op Gelderlandplein zal in het derde kwartaal van 2017 open gaan.

Door de komst van The Sting wordt de herontwikkeling van het Gelderlandplein, die is beloond met de NRW Jaarprijs 2016, verder vervolmaakt. Onlangs openden ook Holland & Barrett, Maestro Men’s Dresscode en Bles Concept hun deuren. Daarnaast worden op dit moment twee voormalige winkels samengevoegd voor de komst van Van den Assem schoenen.

Kroonenberg Groep wordt in de verhuur van het Gelderlandplein geadviseerd door Cushman & Wakefield en KroesePaternotte.