Triuva verkoopt Parktoren aan HighBrook Investors

Triuva heeft het kantoorgebouw Parktoren in Amstelveen verkocht aan de HighBrook Investors.

Het kantoorgebouw is gelegen aan de Van Heuven Goedhartlaan 7-13 te Amstelveen, vlakbij het Stadshart. De totale vloeroppervlakte bestaat uit circa 10.000 m² vvo kantoorruimte, verdeeld over 10 verdiepingen met 45 parkeerplaatsen gelegen in de parkeergarage onder het gebouw.

Volgens het Kadaster is de aankoopsom € 18 mln.

Het gebouw is verhuurd aan diverse huurders, onder andere de Rabobank, Greif Beheer en Aurora Hotel Development.

Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft is bij deze transactie geadviseerd door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten en juridisch bijgestaan door CMS Derks Star Busmann.

HighBrook Investors werd geadviseerd door Equity Estate, Loyens & Loeff en SGS Search.

Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft is een Duitse real estate investment manager die vroeger als IVG door het leven ging. Begin dit jaar verkocht Triuva ook kantoorgebouw De Oliphant in Amsterdam Zuidoost en vorig jaar deed ze het Renault kantoor op Schiphol-Rijk van de hand.

HighBrook Investors is een Amerikaanse real estate private equity onderneming die werd opgericht in 2010. Eind vorig jaar kocht HighBrook een vastgoedportefeuille van Hanzevast.