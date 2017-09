In Deventer is een verhuurde winkelruimte ter grootte van 1561 m² verkocht. In Nijverdal heeft Blokker 500 m² winkelruimte gehuurd en Trekpleister huurt in 't Harde een winkel van 290 m².

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.