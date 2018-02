De gemeente Dordrecht geeft vrijdag 9 februari samen met Wilgenwende Vastgoedontwikkeling cv (een samenwerkingsverband van AM en Amvest) het startsein voor de bouw van 22 woningen in Wilgendaal in Dordrecht.

