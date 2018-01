Nexus Real Estate heeft met ingang van 1 januari 2018 circa 620 m² kantoorruimte verhuurd voor een periode van 10 jaar aan QSight IT in gebouw Entre Vallée aan de mr. B.M. Teldersstraat in Arnhem.

