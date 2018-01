De Europese beursgenoteerde vastgoedaandelensector - zoals gerepresenteerd door de GPR 250 Europe Index - is in december 2017 4,6% hoger gesloten. Het totaalrendement voor het kalenderjaar 2017 is daarmee op 12,6% is uitgekomen.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.