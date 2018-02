SR Group, Wordhouse en een financiële dienstverlener hebben een langjarige huurovereenkomst getekend voor kantoorruimte in de Margriettoren in Amsterdam. Met deze transacties van in totaal circa 1.200 m² is het gebouw volledig verhuurd.

