Coppes Hoorzorg en restaurant De Spil openen winkelcentrum Bellevue

Het onlangs geopende winkelcentrum Bellevue in Groesbeek breidt uit met twee nieuwe bedrijven.

Coppens Hoorzorg huurt per 1 juni een winkelruimte van 95 m² aan de Bellevue 2. Op dit moment is het bedrijf nog gevestigd aan de Dorpsstraat 34 in Groesbeek. Aan de Bellevue 66 heeft restaurant De Spil (foto) ongeveer 220 m² gehuurd met een terras aan het water. Dit restaurant is inmiddels operationeel.

In het winkelcentrum waar onder andere ook Albert Heijn, Etos en Primera een vestiging hebben, zijn nog enkele units beschikbaar voor de verhuur.

Colliers International bracht de transactie tot stand namens de eigenaar, projectontwikkelaar Adriaan van Erk.