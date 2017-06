Het Amsterdamse college wil dat bij gebiedsontwikkelingen 40% sociale huurwoningen worden, 40% middeldure huur- en koopwoningen en 20% dure huur- en koopwoningen (40–40–20). Dit staat in de Woonagenda 2025 die 20 juni is vastgesteld in het college van B&W.

