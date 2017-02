Catella verkoopt kantoor in Amsterdam en koopt winkelpand in Utrecht

De transacties zijn volgens de in München gevestige onderneming gedaan om te profiteren van de gunstige marktomstandigheden in ons land. Prijzen zijn niet bekend gemaakt.

Het afgestoten kantoorpand is Middenlaan 14-16 in Amsterdam, met 5490 m2 kantoormeters en 1090 m2 opslagruimte. Het gebouw dateert uit 1972 en is verkocht boven marktwaarde.

De middelen zijn gestoken in het pand Oudegracht 152-156, hoek Vinkenburgstraat 17 in de oude binnenstad van Utrecht. Hier zat tot 2016 een vestiging van Wolff Bioscopen die inmiddels is verhuisd naar een nieuw gebouw bij de Jaarbeurs. Sinds medio 2015 was het in handen van de Ivy Group, die het pand heeft herontwikkeld en gesplitst in retail en residential.

Het gebouw heeft nu ongeveeer 3500 m2 verhuurbaar oppervlak en staat op een perceel van 1200 m2. Het is nu onderverdeeld in 1455 m2 woonruimte, 1250 m2 retail en 789 m2 horeca. Het pand wordt toegevoegd aan het Sarasin Sustainable Properties – European Cities fund van Catella. Dit fonds richt zich op duurzame investeringen in de snel-groeiende steden van Europa.

'De Nederlandse vastgoedmarkt is bezig met een goed herstel. Dit weerspiegelt zich in de gunstige marktomstandigheden waaronder we de verkoop in Amsterdam en de investering in Utrecht hebben kunnen doen', aldus Henrik Fillibeck, Managing Director of Catella Real Estate.

'Het herstel in Nederland sijpelt nu ook door naar de retailsector. Alle indicatoren geven aan dat de Nederlanders weer meer willen consumeren. De middelen terugstoppen in een woon- annex winkelpand is voor ons een uitstekende manier om ons portfolio te diversificeren en risico's te spreiden. De Oudegracht is de meest bekende gracht van Utrecht en een prime winkellocatie met in de directe omgeving een groot aantal restaurants, bars en cafés die de stad een metropolitane uitstraling geven.'