C&A gaat winkels moderniseren

C&A gaat zijn winkels in Nederland moderniseren. Het nieuwe winkelconcept is uitgetest in 8 winkels in België en Duitsland.

C&A heeft 131 winkels in Nederland. Eerder werd bekend dat 4 slechtlopende vestigingen zullen sluiten. In een interview in het FD zegt directeur Marc Estourgie van C&A Nederland dat er geen nieuwe winkels zullen bijkomen, maar dat er een vierjarenplan is opgesteld met investeringen in de bestaande winkels, meer geld voor markteting en stimuleren van online verkoop. Die ligt nu op 8% en moet drie keer zo hoog worden. De eerste verbouwde C&A opent in september in Arnhem. De komende anderhalf jaar worden 5 winkels gemoderniseerd. Foto: C&A flagshipstore in Amsterdam