Rockspring verhuurt 41.400 m² aan Arvato in Venlo

Rockspring Property Investment Managers heeft op Trade Port Noord in Venlo een distributiecentrum van 41.400 m² verhuurd aan Arvato Benelux.

Het distributiecentrum, genaamd Tredium Logistics Warehouse is verhuurd in opdracht van het PanEuropean PLP fonds van Rockspring. Arvato is een internationale logistieke dienstverlener met 70.000 medewerkers actief in 40 landen. Arvato is een volle dochter van de Duitse onderneming Bertelsmann.

De bouw van het magazijn begon in maart 2016, kort nadat Rockspring de site had gekocht. Het is conform planning in november vorig jaar voltooid en heeft een Breeam Very Good certificaat ontvangen. De ontwikkelling vergde een investering van € 22 mln.

Venlo is een van de logistieke hotspots van Europa, dicht bij de Duitse en Belgische grenzen en biedt directe toegang tot een uitgebreid snelwegnetwerk. De Noordzeehavens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, evenals de internationale luchthavens van Maastricht, Düsseldorf, Amsterdam en Eindhoven liggen ook dichtbij Venlo.

Flavio Casero, partner bij Rockspring en fund manager van PanEuropean: "Het veiligstellen van een huurder van dit kaliber getuigt van de kwaliteit van het gebouw dat we hebben gerealiseerd. We zijn erg blij om Arvato te mogen verwelkomen bij Tredium Logistics. Het pand past perfect bij PanEuropean's kernstrategie."

De portefeuille van het fonds heeft nu een waarde van € 500 mln, met 55% belegd in de detailhandel en 45% in kantoren en logistiek.

PanEuropean is opgericht in 1973 en is een van Europa's langste lopende, gespecialiseerd in het verwerven en beheer van commercieel vastgoed in grote steden en grote agglomeraties in West-Europa en Scandinavië. De beleggingsstijl van het Fonds met een lage risicokapitaal wordt gekenmerkt door een stabiel rendement dat wordt verhoogd door actief beheer en kapitaalverhoging door huurgroei, verbetering van activa en tijdige verkoop.

Industrial Real Estate Partners adviseerde Rockspring bij deze transactie in samenwerking met CBRE.