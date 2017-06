Being Development ontwikkelt nieuw hotel in Amsterdam-Noord

Being Development en Yotel zijn tot overeenstemming gekomen voor een nieuw hotel in Amsterdam-Noord. Het hotel, gelegen in de circulaire wijk Buiksloterham, krijgt 204 kamers en zal naar verwachting eind 2019 opgeleverd worden.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.