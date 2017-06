Start selectie ontwikkelaars bouwveld 6,7 en 8 in Leeuwesteyn Utrecht

De gemeente Utrecht wil projectontwikkelaars en andere professioneel ontwikkelende partijen attenderen dat op korte termijn bouwveld 6,7 en 8 in Leeuwesteyn in Utrecht wordt uitgegeven voor 150-200 woningen.

Leeuwesteyn ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal op fietsafstand van de historische binnenstad. De komende jaren worden hier, vlakbij het Leidsche Rijn Centrum, circa 1000 woningen gebouwd.

Leeuwesteyn wordt een nieuwe, groene woonwijk met een echt Utrechts en stedelijk karakter. Leeuwesteyn, aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal, wordt een verbinding tussen oud en nieuw Utrecht.

De wijk grenst aan Leidsche Rijn Centrum en via de Dafne Schippersbrug over het kanaal is er een snelle fietsverbinding met het oude centrum van de stad.

Leeuwesteyn krijgt een Utrechts, maar uniek karakter. Smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en herkenbare architectuur. Terrassen, trappen en hellingen overbruggen het hoogteverschil van zo’n 8 meter tussen het Willem-Alexanderpark en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Oeverpark langs het Amsterdam-Rijnkanaal met bestaande en nieuwe bomen biedt ruimte voor recreatie. De groene veldjes tussen de bouwvelden bieden speelgelegenheid.

In Leeuwesteyn komen ongeveer 950 tot 1100 huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën. De eerste woningen worden waarschijnlijk in 2018 gebouwd. De volgende voorzieningen zijn voorzien: