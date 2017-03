Hutspot opent winkel in de Admirant Eindhoven

Per 1 maart 2017 heeft winkelformule Hutspot een langjarige huurovereenkomst afgesloten voor circa 700 m² winkelruimte in de Admirant in Eindhoven centrum.

De winkelruimte ligt aan de Nieuwe Emmasingel. Eerder dit jaar werd ook circa 180 m2 winkelruimte langjarig verhuurd aan modewinkel Vielgut en een shop-in-shop van Piet Hein Eek.



Op 11 maart zal de winkel haar deuren openen voor het winkelend publiek. Kolsteren Bedrijfshuisvesting verzorgt in collegiale opdracht met Colliers International de verhuur voor de Admirant. Momenteel zijn er nog enkele units beschikbaar. Colliers International verzorgt tevens het vastgoedmanagement voor de eigenaar Admirant CV, een fonds van Spoorwegpensioenfonds, pensioenfonds openbaar vervoer en Generali.