Amsterdam zesde op ranglijst aantrekkelijkste steden voor investeerders

Amsterdam wordt gezien als een van de favoriete nieuwe wereldsteden en scoort een zesde plaatst op de ranglijst van steden voor het aantrekken van buitenlands kapitaal.

Europa is sterk vertegenwoordigd in de ranglijst van markten die de meeste vastgoedbeleggingen aantrekken in vergelijking met hun relatieve economische omvang. De top 30 bevat 12 Europese steden, volgens de Investment Intensity Index van JLL.

Oslo (1) neemt de eerste plaats in van de Index en vormt een kleine maar zeer gewilde markt dankzij actieve binnenlandse beleggers. Londen, dat wereldwijd de tweede plaats inneemt, blijft een favoriete bestemming voor beleggingen. München (3) en Edinburgh (4) sluiten de wereldwijde top vier af.

Europese steden worden gezien als een veilige haven voor investeringen. Dankzij de hoge mate van transparantie en duurzaamheid gecombineerd met robuuste technologie, infrastructuur en leefbaarheid, blijven deze steden aantrekkelijk voor beleggers.

“Er is nog steeds veel kapitaal bestemd voor vastgoed en Europese nieuwe wereldsteden – middelgrote markten die zijn gespecialiseerd in hightech en hoogwaardige activiteiten, zoals Berlijn en Stockholm – staan hoog op het verlanglijstje van wereldwijde beleggers", aldus Sven Bertens Head of Research Advisory JLL Nederland. “De aantrekkelijkheid van deze kleinere markten in transparante economieën is duidelijk: de bijdrage van deze nieuwe wereldsteden aan wereldwijde beleggingsvolumes is gestegen van 12% in 2006 naar 23% in 2016. Daarmee werd het aandeel van wereldwijde investeringen in de 'Big 6' markten van New York, Londen, Parijs, Tokyo, Hong Kong en Singapore overtroffen."

Andere favoriete nieuwe wereldsteden in Europa zijn onder andere Frankfurt (6), Dublin (7), Genève (17), Amsterdam (19) en Berlijn (24).

In de wereldwijde top 30 domineren Europa en Noord-Amerika. De ranglijst bevat slechts vier steden uit de Azië-Pacific, hoewel het evenwicht begint te verschuiven nu beleggers zich richten op de dynamische steden in deze regio.

Grensoverschrijdende beleggingen

Europese steden domineren ook de ranglijst van markten die de meeste grensoverschrijdende beleggingen aantrekken in vergelijking met hun economische omvang. Deze steden bezetten 10 van de top 12 plaatsen in de Index. Londen (1) behoudt haar positie als meest actieve grensoverschrijdende markt ter wereld, gevolgd door Edinburgh (2), Frankfurt (3), München (4), Dublin (5), Amsterdam (6), Parijs (8), Praag (9), Warschau (11) en Berlijn (12).

“Nieuwe wereldsteden vertegenwoordigen op dit moment meer dan één vijfde van de wereldwijde grensoverschrijdende activiteiten, een toename van 14% ten opzichte van 10 jaar geleden en gelijk aan het aantal dat is opgenomen in de 'Big 6'.” voegde Bertens toe. “Vanwege hun aantrekkelijke combinatie van transparantie, stabiliteit en duurzaamheid, zijn Europese nieuwe wereldsteden aantrekkelijk voor een breed scala aan mondiale beleggers."

Dré van Leeuwen, Head of Capital Markets JLL Nederland: “De sterke positie van Amsterdam op deze ranglijsten blijkt ook uit de beleggingsvolumes. In 2016 had bijna 25% van het nationale beleggingsvolume betrekking op Amsterdam. Van dat volume zijnde € 2,5 miljard was 71% van het kapitaal afkomstig uit het buitenland. Ook in 2017 verwachten wij dat Amsterdam kan rekenen op veel internationale interesse. Echter de alsmaar groter wordende schaarste van core beleggingsproduct in Amsterdam zal beleggers doen uitwijken naar steden als Utrecht en Rotterdam waar de komende periode meerdere mogelijkheden zich voor doen”.