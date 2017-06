First Sponsor koopt nieuwe hotels Hoog Catharijne

First Sponsor Group heeft overeenstemming bereikt met Klépierre over de aankoop van de derde tot en met negende verdieping van het Poortgebouw, onderdeel van Hoog Catharijne in Utrecht.

First Sponsor realiseert hier volgens The Business Times samen met Borealis Hotel Group twee hotels met in totaal 320 kamers. De vastgoedinvesteerder uit Singapore betaalt voor de nieuwbouw van 11.604 m² een bedrag van € 26,38 mln.

Een hotel zal onder het merk Hampton by Hilton (192 kamers) worden geëxploiteerd, of een ander merk van een vergelijkbaar niveau. Het andere hotel (128 kamers) wordt waarschijnlijk Crown Plaza.

De hotelontwikkeling wordt gedaan door Borealis Hotel Group, een onderneming van Bart van de Kamp. Van de Kamp was vroeger eigenaar van The Vincent Hotel Group (TVHG), totdat hij die onderneming in 2015 verkocht. Borealis ontwikkelt ook QO en Hiex in Amsterdam en Indigo in Den Haag, in de voormalige bank- en kantoorgebouwen tegenover het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde. Tevens heeft Borealis het bestaande Novotel in Hoofddorp en Ibis Budget Hotel in Amstelveen onder management.

First Sponsor Group zal de hotelontwikkeling van Hoog Catharijne gedeeltelijk voorfinancieren. Dit is niet de eerste hotelaankoop van First Sponsor in Nederland. Zo kocht de Singaporese belegger in 2015 voor € 55 mln Arena Towers in Amsterdam Zuidoost, met daarin Holiday Inn en Holiday Inn Express.

Klépierre is met de overname van Corio in 2015 ook eigenaar geworden van Hoog Catharijne. Het grootste winkelcentrum van Nederland wordt herontwikkeld, waarbij 35.000 m² winkelruimte wordt toegevoegd aan de huidige 67.000 m². Dit is inclusief de voormalige V&D, geen eigendom van Klépierre.

Het Poortgebouw is een multifunctionele toren die dit jaar zal worden opgeleverd. De bouw startte in 2014. Het gebouw sluit aan op de Stadskamer en de traverse Catharijneknoop en ligt boven de Catharijnesingel. Het 25.000 m² grote Poortgebouw is ontworpen door Stir Architecture en heeft drie lagen met winkel- en horecagebied en daarboven het hotel. De aannemer is BAM Utiliteitsbouw.

CBRE adviseerde First Sponsor bij de transactie in Utrecht.