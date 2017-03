Start bouw eerste fase De Weezenlanden Zwolle

Donderdag start de eerste fase van nieuwbouwproject De Weezenlanden in Zwolle. De ziekenhuislocatie wordt herontwikkeld naar een woonbuurt met circa 290 woningen.

In het plan komt een mix van woonhuizen en appartementen in de segmenten vrije sector koop, luxe huur en corporatie huur.

In het project is extra aandacht voor waterveiligheid. Samen met gemeenten, het waterschap en de veiligheidsregio werkt de provincie Overijssel binnen het programma IJssel-Vechtdelta aan waterveiligheid en klimaatbestendigheid van deze regio. De Weezenlanden wordt ‘Deltaproof’ ontwikkeld. Hiermee wordt ingespeeld op toekomstige (klimaat)veranderingen. Vanuit het programma IJssel-Vechtdelta wordt een financiële bijdrage geleverd.

Woningen eerste fase snel verkocht

De eerste fase van De Weezenlanden bestaat uit 12 herenhuizen, 11 grachtenpanden, 10 appartementen en 1 penthouse. Alle woningen in deze eerste fase waren snel verkocht. Het project wordt gebouwd aan de rand van de historische binnenstad van Zwolle, tegen de Stasgracht. De koopwoningen worden verkocht door Novaform Vastgoedontwikkelaars. De luxe huurwoningen worden verhuurd door Syntrus Achmea Real Estate en de corporatiehuurwoningen door de Zwolse woningcorporaties SWZ en Openbaar Belang.

Novaform is samen met KlokGroep onderdeel van KlokHolding, een bijna 100 jaar oud familiebedrijf in projectontwikkeling, bouw, onderhoud, beheer en beleggen. De omzet van KlokHolding over 2016 zal ruim € 165 mln bedragen.