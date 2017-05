KompAss huurt kantoorruimte in Rotterdam

KompAss heeft onlangs de maatschappelijke/kantoorruimte gelegen aan de Charloisse Lagedijk 528 te Rotterdam gehuurd.

Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 900 m² met het daarbij behorende tuin.

KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving en biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf in Rotterdam en omgeving.



Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting (Partner in Dynamis) trad op namens de verhuurder stichting Bewaarder KiDaFo.