Costes opent winkel in Tilburg

Wereldhave heeft een huurovereenkomst gesloten met Costes voor het Pieter Vreedeplein 85 in Tilburg.

De nieuwe winkel van Costes bedraagt op de begane grond circa 974 m² en op de eerste verdieping circa 1006 m² en staat naast de onlangs volledig verbouwde The Sting. De huurovereenkomst gaat in per 1 juni. De opening van de nieuwe Costes Men & Women Boutique wordt verwacht in oktober 2017. Dit wordt de tweede vestiging van Costes binnen het portfolio van Wereldhave.

Wereldhave werkt samen met de Gemeente Tilburg aan een sterkere binnenstad. Een gedeelte van de herontwikkeling is reeds gestart met de verbouwing van Hudson’s Bay. De komst van Costes zorgt voor een mooie aanvulling op het huidige fashion aanbod van de Tilburgse binnenstad.