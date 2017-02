Delin bouwt distributiecentrum voor Lidl van 60.000 m² in Roosendaal

Delin Capital Asset Management ontwikkelt een nieuw distributiecentrum op Bedrijventerrein Borchwerf II in Roosendaal. Het is bedoeld als Europees distributiecentrum voor retailbedrijf Lidl.

In 2018 is dit distributiecentrum van 60.000 m2 goed voor 1.200 nieuwe arbeidsplaatsen. Huurder is Lidl.

Het nieuwe distributiecentrum wordt gerealiseerd door de Engelse ontwikkelaar Delin Capital Asset Management (DCAM). Deze ontwikkelaar is gespecialiseerd in de ontwikkeling en asset management van distributiecentra in Noordwest Europa. Development Director Bart de Sitter: 'Wij geloven in de toekomst van logistiek in Noord-West Europa en in e-commerce als aanjager van de vraag naar logistiek vastgoed.'

De partijen hebben onder meer voor realisatie van het nieuwe distributiecentrum in Roosendaal gekozen, omdat daar veel kwalitatieve arbeid voorhanden is. De Sitter: 'Tijdens het ontwerp van het gebouw is continu gefocust op een aangename en kwalitatieve werkplek voor de werknemers. Er wordt een klein fortuin geïnvesteerd in een goede werksfeer met onder meer massaal veel buitenramen, een naar verhouding enorme kantine, plaatsen waar de mensen overdag buiten kunnen op terrassen, break rooms, kantoren dicht bij de werkplek zodat er voldoende communicatie is en zeer ruime locker rooms.'

Wethouder Hans Verbraak is verheugd over het besluit om het nieuwe e-commerce distributiecentrum in Roosendaal te vestigen: 'Roosendaal is als centrum voor logistiek en mobiliteit klaar om deze grote retailer te mogen verwelkomen die 1.200 nieuwe banen met zich meebrengt. Door deze ontwikkeling kunnen we in Roosendaal deelnemen aan de snel groeiende e-commerce economie in Europa met ook nog steeds een belangrijke rol voor de fysieke vestigingen van bedrijven.'