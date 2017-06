Meyer Bergmann ontwikkelt met consortium Made by Holland Paleis Soestdijk

Het plan van Made by Holland is de winnaar van de pitch over de invulling van Paleis Soestdijk.

Made By Holland is met een bod van € 1,7 mln de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te verder ontwikkelen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het consortium Made By Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek, adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling.

Het plan maakt van het paleisterrein een podium voor de innovatiekracht van Nederland. Het park wordt een proeftuin waar innovatie zichtbaar en beleefbaar wordt. Het paleis biedt ruimte aan tentoonstellingen. In de vleugels kunnen bedrijven en kennisorganisaties ruimte huren om hun nieuwste innovaties te presenteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterbeheersing, agricultuur en voeding, design en duurzame energie. Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg, op het vroegere marechausseetterrein, is ruimte voor ontvangsten en evenementen als muziek, dans, theater en film/fotografie. Op verschillende plekken op het landgoed komt horeca (ook hotelvoorzieningen). Het bosgebied dat nu nog is afgesloten, gaat open voor recreanten. Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen woningen. Het consortium heeft de race om paleis Soestdijk te kopen met een bod van € 1,7 mln gewonnen van twee andere bieders: het initiatief Eden Soestdijk en het plan Buitenplaats Soestdijk. In een eerdere ronde waren alle drie de initiatieven al inhoudelijk beoordeeld. Ze voldeden allemaal aan de kwalitatieve en duurzame criteria voor de toekomst van paleis Soestdijk. In de laatste ronde telde alleen nog de hoogte van het bod en eventuele voorwaarden daarbij.