PROVADA Göbel groenste vastgoedman van Nederland

Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance is winnaar geworden van de tweede editie van de Green Leader Award. Van de vijf genomineerden kreeg hij de meeste stemmen van het publiek

Op vastgoedbeurs PROVADA in de RAI Amsterdam ontving Peter Göbel de Green Leader Award uit handen van Onno Dwars, commercieel directeur van Ballast Nedam en winnaar van vorig jaar. Göbel reageert: “Eigenlijk gaat het helemaal niet om deze prijs. Het gaat om de aandacht die we gezamenlijk voor het onderwerp duurzaamheid genereren. Deze award is van iedereen.”

De Green Leader Award is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met PROVADA en PropertyNL. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan leiders in de bouw- en vastgoedsector (of daaraan gerelateerd) die zaken echt fundamenteel anders doen en grote ambities hebben om een doorslaggevende rol te spelen bij het verduurzamen van de bestaande bouw en bij de uitwerking en uitvoering van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Nek uitsteken

Peter Göbel heeft de afgelopen jaren zijn nek uit gestoken door met ING Real Estate Finance grote stappen te zetten in het verduurzamen van vastgoed. Aan de ene kant wil Göbel zijn klanten stimuleren, door een vijf-stappenplan te bieden dat helpt bij het verduurzamen. Aan de andere kant dwingt ING ook verduurzaming af. Eind vorig jaar stuurde Göbel al zijn klanten een brief dat zij met een verduurzamingsplan moeten komen om hun gebouwen naar label C te brengen. “Doen ze dat niet, dan financieren we niet meer. Ik schuw het niet om onorthodoxe maatregelen te nemen.” Sinds de introductie van het plan groeide het aandeel groene panden in het portfolio van 13% naar 18%. Aan het einde van het jaar moet het 30% zijn. En over vijf jaar 100%.

Noordpoolexpeditie

Verder baarde Göbel opzien door zijn initiatief om de Noordpoolexpeditie van klimaatjournalist Bernice Notenboom te ondersteunen. Met een aantal klanten reisde hij begin mei af naar Spitsbergen om hier de gevolgen van de klimaatverandering te ervaren. Göbel: “Vastgoedmensen zijn over het algemeen erg down-to-earth en redeneren vanuit geld. Ik wilde laten zien dat er meer is.” De reis kreeg veel aandacht in de media en zorgde ervoor dat duurzaamheid nóg nadrukkelijker onder de aandacht is gekomen bij politici.

De keuze van het publiek voor Peter Göbel van ING Real Estate is een logische, volgens de jury, die uit alle inzendingen de vijf finalisten selecteerde. Onno Dwars vertelt als juryvoorzitter: “Peter Göbel ziet in dat hij impact kan maken en neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij verandert daadwerkelijk de spelregels, waardoor hij met ING echt voor een systeemverandering kan zorgen. Dat vraagt om lef en toewijding.” Naast Peter Göbel waren ook Lex de Boer, directeur van woningcorporatie Lefier, Lot van Hooijdonk, wethouder duurzaamheid in Utrecht, Coert Zachariasse, directeur van Delta Development Group en Harm van Oorschot, directeur vastgoed bij Lidl genomineerd voor de Green Leader Award.