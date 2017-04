Heembouw realiseert voor Exeter DC van 28.000 m² in Moerdijk

Heembouw heeft een overeenkomst gesloten met de logistieke belegger Exeter Property Group voor de ontwikkeling en realisatie van een logistiek DC aan de Appelweg in Moerdijk.

Het kavel waarop het distributiecentrum komt omvat 4 hectare en werd verworven van grondeigenaar Algeco. Deze marktleider in modulaire bouw blijft op deze locatie gevestigd, zij het op een kleiner kavel. Cushman & Wakefield begeleidde deze grondtransactie.

Het nieuwe DC wordt 28.000 m² groot, verdeeld over een hal van 24.000 m², een kantoor van 1200 m² en 3400 m² mezzanine. Het ontwerp hiervoor is van Habeon Architecten. Het DC wordt voor de markt gebouwd en zal in compartimenten vanaf 11.000 m² worden verhuurd.

Heembouw start in juni met de realisatie van het DC; de oplevering is eind 2017.

Exeter PG is een Amerikaanse real estate investment manager gespecialiseerd in industrieel en logistiek vastgoed in Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf, dat in 2006 werd opgericht, heeft ook kantoren in Londen, Düsseldorf en Luxemburg.

Industrial real estate partners heeft Heembouw en Exeter Property Group begeleid bij de totstandkoming van de transactie en is tevens de verhurende makelaar.