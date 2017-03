Praxis verkoopt vier winkels

Praxis heeft twee winkelpanden verkocht aan een Franse belegger. Uit het Kadaster blijkt een totale koopsom van € 25 mln.

De koper is een société civile de placement immobilier, een vastgoedentiteit vergelijkbaar met de Nederlandse CV-structuur.

De Franse investeerder heeft in Zaandam aan de Symon Spiersweg 2 op bedrijventerrein Zuiderhout een grootschalig winkelcomplex gekocht, waar niet alleen een Praxis bouwmarkt is gevestigd, maar ook de meubelketen Leen Bakker. Zuiderhout grenst aan het Hembrugterrein, het voormalige defensiegebied dat het Rijksvastgoedbedrijf onlangs in de verkoop heeft gedaan. Op Zuiderhout (73 ha) stond vroeger de houtverwerkingsfabriek van Bruynzeel. Een aantal fabriekshallen is aangemerkt als gemeentelijke monument.

Verder heeft Praxis ook het vastgoed van zijn bouwmarkt aan de Meubelmakerstraat 7 in Velserbroek verkocht.

Praxis werd ruim 35 jaar opgericht en is een van de grootste doe-het-zelf-ketens in Nederland. Praxis, onderdeel van Maxeda, heeft 141 winkels, waarvan 29 megastores. Hiervan zijn 11 voorzien van een tuincentra.