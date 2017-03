Mazars huurt kantoorruimte in Apeldoorn

Accountantskantoor Mazars huurt 832 m² kantoorruimte en 25 parkeerplaatsen in een kantoorgebouw aan de Christiaan Geurtsweg 8 in Apeldoorn.

Andere gebruikers in het gebouw zijn Univé Stad en Land en de Kamer van Koophandel.

Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies en consultancy. De organisatie heeft tien vestigingen in Nederland, waar 46 partners en 600 medewerkers werkzaam zijn.

De huurder werd bij deze transactie bijgestaan door CBRE. De verhuurder, Univé Stad en Land, werd geadviseerd door Cushman & Wakefield.