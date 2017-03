Geneba koopt 2 distributiecentra van Bakker Logistiek

Geneba Properties een sale-and-lease-back overeenkomst gesloten met Bakker Logistiek Groep. Het betreft twee distributiecentra, in Tilburg en Zeewolde.

De twee distributiecentra die Genaba koopt van Bakker beschikken tesaomen over een verhuurbare oppervlakte van 70.000 m².

Bakker, actief in food logistiek in de Benelux, is gespecialiseerd in de opslag en transport van geconditioneerde en gekoelde levensmiddelen. Met bijna 2000 medewerkers en 600 vrachtwagens biedt Bakker een grote groep klanten, waaronder Ahold, FrieslandCampina, Mondelez, Unilever, Metro, Superunie en Coop.

Het pand in Zeewolde is het belangrijkste distributiecentrum, want het ligt in de nabijheid van de belangrijkste leveranciers van Bakker. Bovendien is in dit pand het hoofdkantoor gehuisvest van Bakker. Het logistieke complex in Tilburg is van cruciaal belang voor de distributie van producten in de hele regio en bedient klanten in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Piet Bakker, eigenaar Bakker Groep: "Om verder te kunnen groeien hebben we gekozen voor een sale-and-leaseback transactie die meer flexibiliteit en financiële mogelijkheden biedt."

Wulf Meinel, CEO van Geneba: "Samenwerken met Bakker en het toevoegen van deze twee activa van hoge kwaliteit aan de portefeuille Geneba's onderstreept onze strategie van het leveren van vastgoedoplossingen aan corporate bedrijven in core Europa. Bakker is een zeer sterke huurder binnen de stabiele foodsector."

Gabriel de Alba, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Geneba: "Deze acquisities kort na het uitkeren van € 112 mln aan onze aandeelhouders tonen de kracht van onze kapitaalstructuur en de capaciteit om grote transacties efficiënt te sluiten. We verwachten extra investeringen te doen in de komende maanden."

De acquisitie is gefinancierd door een lening op lange termijn van Deutsche Postbank AG evenals aanvullende corporate debt en eigen vermogen. Geneba werd juridisch geadviseerd door Loyens & Loeff en commercieel door JLL. De verkoper werd juridisch geadviseerd door Osborne Clarke en commercieel door Proptimize.